Tuesday, February 07, 2017
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До уваги роботодавців! Оновлено звіт про наявність вакансій

Деталі
лютого 07, 2017

Законодавчо внесені зміни до порядку заповнення та подання роботодавцями до центрів зайнятості інформації про попит на робочу силу - звіт Форма № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»
Наказом Мінсоцполітики затверджено у новій редакції форму звіту № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання.
Форма № 3-ПН подаватиметься за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Базовий центр зайнятості уточнюватиме актуальність вакансій не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.
Форма № 3-ПН матиме два види звітності: первинний — подаватиметься з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії; уточнювальний — подаватиметься в разі необхідності на заміну первинної за необхідності уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо.  При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади). У розділі І «Основні дані про вакансії» в пункті розмір заробітної плати зазначатиметься розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат та виключно розмір основної заробітної плати.
Більш детальну інформацію та консультацію можна отримати у будь-якому центрі зайнятотсті і або за телефоном: 0612-231-16-43

Додатково:
Протягом 2016 року зросла кількість вакансій, які заявляли підприємства, організації та установи центрам зайнятості для комплектування кадрами.
Щоденно на протязі року з метою працевлаштування до центрів зайнятості області зверталося 299  громадян.
Щоденно роботодавці області надавали у центри  зайнятості 158 вакансій
За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовується в середньому 152 особи.
На зареєстрованому ринку праці на 01 січня 2017 року на кожне вільне робоче місце притендувало 46 безробітних.

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