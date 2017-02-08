Графік особистого прийому громадян у Запорізькій обласній раді на 2017 рік:
|№
|Прізвище, ініціали посадової особи, що проводить прийом громадян
|
Дні та години прийому
|1.
|
САМАРДАК Г.В.
голова обласної ради
|
Третя середа місяця
з 10-00 до 12-00
каб.306
|2.
|
СЕМЕНКОВ Є.О.
перший заступник голови обласної ради
|
Перший вівторок місяця
з 10-00 до 12-00
каб.310
|3.
|
МАРЧЕНКО В.П.
заступник голови обласної ради
|
Друга п’ятниця місяця
з 14-00 до 17-00
каб.201
|4.
|
ПОДОРОЖКО В.В.
керуючий справами виконавчого апарату обласної ради
|
Четверта середа місяця
з 10-00 до 12-00
каб. 301
|5.
|
МОРОЗ Є.О.
начальник управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради
|
Друга середа місяця
з 13-00 до 17-00
каб.328
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