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Графік особистого прийому громадян у Запорізькій обласній раді на 2017 рік

Деталі
лютого 08, 2017

Графік особистого прийому громадян у Запорізькій обласній раді на 2017 рік:

Прізвище, ініціали посадової особи, що проводить прийом громадян

Дні та години прийому
1.

САМАРДАК  Г.В.

голова обласної ради

Третя середа місяця

з 10-00 до 12-00

каб.306
2.

СЕМЕНКОВ  Є.О.

перший заступник голови обласної  ради

Перший вівторок  місяця

з 10-00 до 12-00

каб.310
3.

МАРЧЕНКО  В.П.

заступник голови обласної  ради

Друга п’ятниця місяця

з 14-00 до 17-00

каб.201
4.

ПОДОРОЖКО В.В.

керуючий справами виконавчого апарату обласної ради

Четверта середа місяця

з 10-00 до 12-00

каб. 301
5.

МОРОЗ Є.О.

начальник  управління юридичного забезпечення діяльності ради   виконавчого апарату обласної ради

Друга середа місяця

з 13-00 до 17-00

каб.328

 

 

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