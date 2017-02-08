Банківські вклади запоріжців поповнили бюджет майже на 4,5 мільйона гривень

Деталі лютого 08, 2017

За перший місяць року до державного бюджету надійшло 4 мільйони 437 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді банківських процентів. Прогнозовану суму доходів на січень поточного року перевищено майже на 11 відсотків.

Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, найбільше податку перераховано фінансовими установами м. Запоріжжя, які обслуговуються в Запорізькій ОДПІ – понад 3,3 мільйона гривень, 372 тисячі забезпечили платники Мелітопольської ОДПІ, близько 221 тисячі – Бердянської ОДПІ та 138 тисяч – Енергодарської ОДПІ.

Нагадаємо, проценти за вкладами оподатковуються за ставкою 18 відсотків. Згідно зі ст. 170.4 Податкового кодексу України податок нараховується і сплачується тільки з відсотків суми банківського депозиту чи вкладу до кредитної спілки.

Установи, які нараховують доходи у вигляді процентів, у податковому розрахунку відображають тільки загальну суму нарахованих доходів та загальну суму утриманого з них податку. При цьому відображається тільки загальна сума нарахованих у звітному податковому періоді доходів та утриманого з них податку. У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані такі доходи. Отже, така інформація є конфіденційною.

Головне управління ДФС у Запорізькій області