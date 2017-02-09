Thursday, February 09, 2017
    .
    • .

Вогнеборці ліквідували пожежу на складі у Запоріжжі

Деталі
лютого 09, 2017

7 лютого о 12:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Карпенка-Карого Шевченківського району в м. Запоріжжя сталася пожежа.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на складі ТОВ «Оліс ЛТД» горять відходи картону та паперу на загальній площі 50 кв.м. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 13:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:10 - повністю ліквідували.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.

 

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large52

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 