Вогнеборці ліквідували пожежу на складі у Запоріжжі

Деталі лютого 09, 2017

7 лютого о 12:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Карпенка-Карого Шевченківського району в м. Запоріжжя сталася пожежа.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на складі ТОВ «Оліс ЛТД» горять відходи картону та паперу на загальній площі 50 кв.м. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 13:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:10 - повністю ліквідували.

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.