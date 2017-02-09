За добу бійці ДСНС врятували 27 осіб, які стали заручниками негоди

Деталі лютого 09, 2017

За добу підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучались15 разів.

Так, 7 лютого близько 14:00 допомога бійців ДСНС знадобилася на трасі «Харків-Сімферополь» Василівського району. Внаслідок несприятливих погодних умов у кювет з’їхав вантажний автомобіль «Газель».

8 лютого о 03:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на шляху автодороги «с. Нововодяне – с. Новодніпровка,– с. Благовіщенка» Кам’янсько-Дніпровського району, внаслідок складних погодних умов з проїзної частини дороги з’їхав автомобіль «Газель» та два автомобілі швидкої допомоги.

Рятувальники витягли всі транспортні засоби на тверде покриття, після чого вони самостійно продовжили рух.

Всього від наслідків негоди бійці ДСНС врятували 27 осіб та 17 транспортних засобів, з них – три карети швидкої допомоги.

Для надання допомоги від ГУ ДСНС залучалося 15 одиниць техніки та 55 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.