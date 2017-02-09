Хай доля дарує Вам світле і щасливе довголіття!

Шановний В’ячеславе Володимировичу!
На Ваших дорогах стрічалися сотні, тисячі людей. Із їхніх життів складається Ваше життя, сповнене людської вдячності і мудрості. А головне – Ви першим ступили на шлях розвитку Запоріжжя – як регіону незалежної України. Очоливши Запорізьку область у перші роки української незалежності, Ви навічно увійшли до книги історії славного козацького і волелюбного краю. А Ваша робота на дипломатичній ниві сприяла енергійному розвитку плідних та взаємовигідних торгово-економічних та громадських відносин між європейськими та азіатськими країнами і Україною, зокрема, Запорізькою областю.
Сьогодні, з висоти багатьох років по тому, ви продовжуєте брати участь у його життєдіяльності, займаючи активну громадську позицію і всім серцем вболіваючи за розвиток рідного краю. Бо ж мала Батьківщина у Вашому серці стала найбільшою величиною виміру всього Вашого життя.
Сьогодні, у світлий день Вашого ювілею, ми від імені всіх запоріжців доземно вклоняємося Вам за мудрість і людяність, високий патріотизм і вірність землі, на якій почало битися Ваше небайдуже серце. Для нас Ваш життєвий і професійний досвід – неоціненний, а мудрість – фундаментальна для вірних і мудрих рішень. І тільки разом ми зробимо наш народ щасливим, а майбутнє – з гідним.
Хай же доля дарує Вам світле і щасливе довголіття, а на шляху стрічаються тільки добрі люди! Злагоди Вам у домі і на душі! З роси й води – на добру сотню літ!
Голова Запорізької обласної ради
Григорій Самардак
Депутатський корпус Запорізької обласної ради
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