Thursday, February 09, 2017
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На 80-му році пішов з життя Петро Михайлович Ванат

Деталі
лютого 09, 2017

Народний депутат України VIII скликання, президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», голова Запорізької обласної федерації роботодавців, член Ради Федерації работодавців України, член Національної соціально-економічної ради при Президенті України, Почесний громадянин міста Запоріжжя…
Все життя Петра Михайловича Ваната міцно пов’язане із Запорізькою областю. Його трудовий шлях – це історія розвитку Запорізької промисловості. Його життєва доля переплетена із долями тисяч запорізьких трударів. Путь від підручного зварювальника заводу «Запоріжсталь» до народного депутата України Петро Михайлович Ванат долав достойно, користуючись повагою і авторитетом серед промисловців і підприємців регіону. Ініціатор і керівник розробки та реалізації комплексних довгострокових обласних програм, П.М.Ванат докладав значних зусиль для соціально-економічного розвитку регіону, підвищення ефективності діяльності промислового комплексу.  
Депутатський корпус Запорізької обласної ради від імені всієї громади Запорізької області висловлює щирі слова співчуття і скорботи рідним Петра Михайловича. Це – величезна втрата для всього Запорізького краю, для всієї України. Його не вистачатиме в роботі, в житті, адже колосальний досвід, талант керівника і організатора, щира вдача і любов до людей Петра Михайловича Ваната стали прикладом справжнього служіння своїм землякам, своїй рідній землі.
Пам'ять про Петра Михайловича Ваната назавжди збережеться в серцях тисяч запоріжців.

Голова Запорізької обласної ради
Григорій Самардак

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