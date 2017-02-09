Thursday, February 09, 2017
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Рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння м. Запоріжжя

Деталі
лютого 09, 2017

7 лютого о 16:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Фінансовій Заводського району м. Запоріжжя, сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить перекриття та обрешітка даху будинку на загальній площі 50 кв. м.
О 16:30 бійці ДСНС локалізували пожежу, а об 17:05 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

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