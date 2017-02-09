Підприємства Запорізької області направили 1,4 мільйона на оздоровлення довкілля

Деталі лютого 09, 2017

Упродовж січня 2017 року підприємства-забруднювачі навколишнього середовища сплатили 1 мільйон 403 тисячі гривень екологічного податку (без показників підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Це на 656 тисяч більше, ніж за січень 2016 року та на 174,5 тисячі вище за прогнозовану суму на перший місяць року. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.

– Екологічний податок є певним компенсатором для навколишнього середовища саме тієї території, де знаходиться підприємство, що його забруднює. Адже 80 відсотків перерахованого платежу залишається у місцевих бюджетах і спрямовується на реалізацію програм з поліпшення екології. Лише за перший місяць скарбниці громад отримали понад мільйон гривень "екоподатку", – зазначила Юліана Козаченко.

Найбільшими платниками екологічного податку є підприємства, які обслуговуються в Запорізькій ОДПІ (м. Запоріжжя) – вони поповнили бюджети на 794 тисячі гривень, суб'єкти господарювання Мелітопольської ОДПІ спрямували 192 тисячі, Пологівської – 127 тисяч, Бердянської – 100 тисяч, Токмацької та Вільнянської ОДПІ, відповідно, по 91 та 70 тисяч.

Адміністрування екологічного податку регулюється розділом VIII Податкового кодексу України (статті 240 – 250).

Головне управління ДФС у Запорізькій області