Фахівці Держаудитслужби встановили порушень на суму більше 200 тис. гривень

Деталі лютого 10, 2017

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області в ході ревізії фінансово-господарської діяльності Державного навчального закладу «Якимівський професійний аграрний ліцей» встановлено фінансових порушень на загальну суму 215,65 тис. грн, з яких порушення, що призвели до втрат, – 206,98 тис. грн. Порушення відшкодовані в повному обсязі.

Так, Ліцеєм за 2014 та 2015 роки витрачено коштів загального фонду обласного бюджету на виплату матеріальної допомоги та заохочення учнів Ліцею на суму 100,49 тис. грн, що перевищує 10% від коштів, виплачених на стипендію.

За рахунок загального фонду обласного бюджету проведено витрати на оплату комунальних послуг, які повинні проводитися за рахунок коштів спеціального фонду, у загальній сумі 34,51 тис. гривень.

Також Ліцеєм надавались послуги з навчання за державним замовленням (з нарахуванням стипендії, індексації та премії) особам, які вже здобули робітничу професію за рахунок бюджетних коштів в інших професійно-технічних навчальних закладах області, в результаті чого зайво витрачено коштів обласного бюджету у загальній сумі 22,72 тис. гривень.

Зайво нараховано та виплачено індексації заробітної плати з нарахуванням єдиного соціального внеску та виплачено грошової допомоги, а також компенсації на придбання одягу та взуття на загальну суму 36,73 тис. гривень.

За допущені порушення фінансової дисципліни 4-х посадових осіб Ліцею притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів відповідно до ст. 164-2 КУпАП. В.о. директора Ліцею направлено попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.

За результатами ревізії ініційовано захід впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами. Про результати ревізії проінформовано Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прес-служба

Управління Східного офісу

Держаудитслужби в Запорізькій області