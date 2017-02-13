Рятувальники звітували про роботу у минулому році та визначили основні завдання на 2017 рік

Деталі лютого 13, 2017

10 лютого у Запорізькій обласній державній адміністрації відбулося підбиття підсумків роботи територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту за 2016 рік та визначення основних завдань на 2017 рік. Засідання пройшло під головуванням заступника голови Запорізької державної адміністрації Володимира Тоцького.

Нарада розпочалася із нагородження почесними грамотами. Керівництво Запорізької обласної державної адміністрації нагородило першого заступника начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області Володимира Матросова та кращих керівників районних адміністрацій за вагомий внесок у справах попередження ситуацій техногенного та природного характеру за підсумками 2016 року.

«Реалізуючи пріоритетні завдання, у 2016 році органи управління та формування Служби забезпечили реагування на загрози техногенного, природного і воєнного характеру. Загалом, план основних заходів цивільного захисту нашої області в минулому році виконаний» - зазначив директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Володимир Шлея. Крім того, за словами доповідача, Департаментом в минулому році був розроблений Тимчасовий Порядок планування і організації проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Запорізької області.

Про стан реагування підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту області з ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій, резонансних подій природного і техногенного характеру та забезпечення готовності служби до дій за призначенням доповів начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій області генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський.

За його словами: «За 2016 рік на території області виникла 1 класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня, проти 5 у 2015 році. При цьому від наслідків надзвичайних ситуацій загинуло 3 громадянина у 2016 році проти 10 у 2015». Очільник Головного управління ДСНС Олексій Лепський наголосив на тому, що рятувальні підрозділи Головного управління першочергово були націлені на пошук і порятунок людей, надання допомоги потерпілим, зменшення матеріальних збитків. І це дало свої позитивні результати. «Протягом 2016 року при ліквідації 7513 надзвичайних подій врятовано 857 громадян, з них 87 дітей. Піротехнічними підрозділами виконано 202 заявки та знешкоджено 2750 одиниць боєприпасів. На території області знаходиться 23 тис об’єктів, підконтрольних органам державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. За звітний період на території області ліквідовано 5 тис 79 пожеж, на яких загинуло 97 громадян проти – 100 у 2015 році. Позитивна динаміка зменшення кількості загиблих на пожежах в Запорізькій області зберігається з 2008 року, коли цей показник становив – 227 загиблих. Зовсім не допущено пожеж на об’єктах літнього відпочинку громадян, у дитячих оздоровчих закладах та на об’єктах будівництва і реконструкції», - підсумував Олексій Миколайович.

Також, начальник Головного управління звернувся до депатутів області: «Беручи до уваги той факт, що у переважній більшості системи протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості знаходяться в непрацездатному стані, що у випадку надзвичайної події ставить під реальну загрозу життя та здоров’я мешканців цих будинків, в області виникла нагальна потреба у придбанні колінчастого підйомника з висотою підйому більше 50 метрів. Найбільш гостро це питання стосується міста Запоріжжя, в якому експлуатується 104 будинки підвищеної поверховості. Хочу закликати депутатів всіх рівнів підтримати ініціативу Головного управління щодо придбання колінчастого підйомника для рятувальних підрозділів міста Запоріжжя та вирішити це питання протягом 2017 року».

Зважаючи на завдання, які диктує сьогодення голова управління ДСНС області визначив пріоритетні напрямки роботи рятувальників та запевнив, що підрозділи готові до виконання покладених на них завдань якісно, професійно та надійно.

Крім того, на нараді заслухали доповіді про підсумки роботи представників Більмацької районної адміністрації, ЗАЕС, Запорізької інженерно-дорожньої служби.

Пізніше, в актовому залі Головного управління відбулась нарада з керівниками начальницького складу підрозділів області. В ході проведення зборів, учасники розглянули питання про основні показники службової діяльності та про стан пожежно-техногенної безпеки стратегічно небезпечних об’єктів області.