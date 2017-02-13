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Вогнеборці ліквідували пожежу у літній кухні

Деталі
лютого 13, 2017

10 лютого о 08:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у проїзді Бастіонному м. Бердянськ, виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватному подвір’ї у літній кухні горять домашні речі загальною площею 20  кв. м.
О 08:41 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:55 – повністю ліквідували. 
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 6 вогнеборців.

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