На пожежі загинув чоловік

Деталі лютого 13, 2017

11 лютого о 10:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу від чергового Чернігівського відділу Національної поліції. Подія сталася в житловому будинку по вулиці Перемоги в с. Просторе. Горіли домашні речі на площі 2 кв.м. Пожежа ліквідована населенням за допомогою підручних засобів. Внаслідок події загинув 67-річний чоловік – інвалід.

Підрозділи ДСНС на гасіння не залучалися.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

З настанням холодів для обігріву будинків люди використовують електрообігрівачі та пічне опалення. І саме в цей час значно збільшується кількість пожеж у помешканнях громадян, часто з трагічними наслідками. Адже, ігноруючи правила пожежної безпеки, люди не замислюються над тим, що такі дії можуть коштувати життя їм та їхнім близьким. Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте «101».

ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕЛЕФОНУЙТЕ «101»!