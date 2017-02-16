Січневі надходження податку на доходи фізичних осіб перевищили третину мільярда гривень

Деталі лютого 16, 2017

За січень поточного року запорізькі платники спрямували 377 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні ОВПП ДФС).

Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це майже на 80 мільйонів гривень перевищує прогнозований показник та на 127 мільйонів більше, ніж торік.

Згідно з бюджетним розподілом найбільші суми отримали місцеві бюджети – 259,5 мільйона, до державного бюджету надійшло 117 мільйонів.

Лідерами зі сплати ПДФО стали державне управління й оборона (19,2% від загальних надходжень), охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (9,7%), виробництво і розподіл електроенергії (9,3%), освіта (8,2%), сільське господарство (4,8%), а також грошове та фінансове посередництво.

Більшу частину податку забезпечили підприємці і підприємства, які обслуговуються в Запорізькій ОДПІ (м. Запоріжжя) – 180 мільйонів, Енергодарській – майже 49 мільйонів та Мелітопольській ОДПІ – більш ніж 46 мільйонів. По 28 мільйонів сплатили суб'єкти господарювання Бердянської, Токмацької і Пологівської ОДПІ.

Юліана Козаченко підкреслила, що на зростання надходжень вплинули кілька факторів, зокрема, підвищення мінімальних заробітних плат та заходи з їх детінізації. Крім того, резервами у наповненні місцевих бюджетів є контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та погашення заборгованості по виплатам зарплат.

Головне управління ДФС у Запорізькій області