Thursday, February 16, 2017
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Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння у Запоріжжі

Деталі
лютого 16, 2017

15 лютого о 04:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про  те, що в пр. Моторний Шевченківського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить прибудова до житлового будинку загальною площею 20 кв. м
О 04:48 рятувальники локалізували пожежу, а о 04:57 – повністю ліквідували, провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загоряння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

 

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