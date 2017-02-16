Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння у Запоріжжі

Деталі лютого 16, 2017

15 лютого о 04:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в пр. Моторний Шевченківського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить прибудова до житлового будинку загальною площею 20 кв. м

О 04:48 рятувальники локалізували пожежу, а о 04:57 – повністю ліквідували, провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загоряння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 вогнеборців.