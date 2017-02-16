За добу бійці ДСНС врятували 14 осіб, які стали заручниками негоди

Деталі лютого 16, 2017

14 лютого о 16:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що, Траса Запоріжжя-Дніпро, 300 метрів від повороту Відрадне в напрямку м. Дніпро Запорізького району водій орендованого мікроавтобуса Хюндай 49 – річний іноземець громадянин Франції, з перекладачкою 1992 р.н. через складні погодні умови не впорався з керування та з’їхав у кювет.

Через перевищення швидкості автомобіль злетів на 30 метрів від дороги у лісосмугу та не міг самостійно продовжити рух із-за руйнування підвіски. Бійці ДСНС за допомогою тросу на спецтехніці вивільнили автомобіль, відбуксували на тверде покриття автодороги, після чого евакуатором автівку відбуксовано до СТО м. Запоріжжя.

Цього ж дня допомога знадобилась в Більмацькому, К-Дніпровському, Мелітопольському районах.

Загалом за добу, завдяки оперативним діям рятувальників, внаслідок несприятливих погодних умов врятовано 14 осіб та вивільнено 8 одиниць техніки. Медична допомога не знадобилась.

Всього для надання допомоги від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 11 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.