Friday, February 17, 2017
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У Запоріжжя на пожежі травмувався чоловік

Деталі
лютого 17, 2017

15 лютого о 20:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки по вулиці Бочарова в Шевченківському районі міста Запоріжжя.


Прибувши на місце рятувальники з’ясували, що у кімнаті квартири  горіли меблі та домашні речі на площі 30 кв.м. На пожежі травмувався 47-річний чоловік. Жителі під’їзду самостійно вийшли з квартир на свіже повітря до прибуття підрозділів ДСНС. Його каретою швидкої допомоги госпіталізували до 5 міської лікарні.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 21:01 вогнеборці локалізували пожежу, а о 22:10 – ліквідували. Після чого бійці ДСНС провели розбір та проливку, що запобігти повторному займанню.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 12 рятувальників.
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

 

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