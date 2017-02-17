Friday, February 17, 2017
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За закінченими кримінальними провадженнями слідчих ДФС державі повернено мільйон гривень

Деталі
лютого 17, 2017

У січні 2017 року слідчі підрозділів фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області розслідували 98 кримінальних проваджень, 14 з яких розпочато поточного року.

Із загальної кількості справ 65 стосуються про тяжких злочинів у сфері економіки, зокрема, майже півсотні з них – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212, 2121 Кримінального кодексу України).
За закінченими кримінальними провадженнями державі повернено близько одного мільйона гривень. До суду направлено кримінальне провадження для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.
Крім того, співробітники оперативних підрозділів податкової міліції за місяць викрили 5 злочинів, 4 з яких – за ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах. Припинено діяльність трьох незаконних виробництв фальсифікованого алкоголю.
Завдяки діям працівників ДФС із незаконного обігу вилучено товари підакцизної групи на суму понад 2 мільйони гривень.
У результаті проведення заходів, спрямованих на викриття злочинів у митній сфері, розпочато 1 кримінальне провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перекрито канал постачання на територію Запорізької області несертифікованої електротехніки, ввезеної в Україну поза митним контролем.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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