Friday, February 17, 2017
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Просимо свідків ДТП допомогти у розслідуванні

Деталі
лютого 17, 2017

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12017080000000076, за фактом ДТП, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.


Обставини події: 07.02.2017, приблизно о 14 годині, водій автомобіля «MAN TGA 33/350» - «Мусоровоз», рухаючись заднім ходом у дворі будинку 37 по вул. Козачій в м. Запоріжжі скоїв наїзд на пішохода – похилу жінку. В результаті ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження від яких померла на місці пригоди.  
Прохання очевидців вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.), або за телефоном 239-24-70.

 

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