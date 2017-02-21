Pа добу бійці ДСНС врятували 3 особи, які стали заручниками негоди

Деталі лютого 21, 2017

За добу підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучались 3 рази.

Так, 18 лютого о 8:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Володимировському Запорізького району водій не впорався з керуванням на вантажному автомобілі «Мерседес» та з’їхав з дороги у кювет. Рятувальники за допомогою спец автомобіля та жорсткого щеплення витягли вантажівку на безпечну ділянку автодороги.

О 15:00 по вулиці Культурній в місті Запоріжжя вантажний автомобіль «Сканія» зламався та перегородив проїжджу частину, чим ускладнив рух транспорту. Рятувальники на спецавтомобілі за допомогою жорсткого щеплення відбуксували автівку на станцію техобслуговування.

Згодом на автодорозі «Оріхів-Новотаврійське-Вільнянськ» при виїзді з с. Григорівське в сторону с. Тарасівка Оріхівського району водій вантажівки «RENO» не впорався з керування та перекрив рух транспорту на цій ділянці. Бійці ДСНС за допомогою пожежного автомобіля та трактора фермерського господарства відбуксирували на безпечну ділянку автошляху вантажний автомобіль, усунувши затор, після чого він зміг подовжити рух самостійно.

Загалом за добу, завдяки оперативним діям рятувальників, внаслідок несприятливих погодних умов врятовано 3 особи та вивільнено 3 одиниці техніки.

Всього для надання допомоги від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 7 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.