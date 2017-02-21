За порушення в торгівлі підакцизними товарами та у готівкових розрахунках суб'єктам господарювання донараховано чверть мільйона штрафних санкцій

Деталі лютого 21, 2017

Торгівля в "обхід" касових апаратів, невидача фіскальних чеків покупцям та безліцензійна діяльність – типові порушення, які виявили аудитори фіскальної служби регіону.

За перший місяць року співробітники органів ДФС Запорізької області з метою контролю за готівковими операціями провели 23 перевірки господарських об'єктів. У ході аудиту за виявлені факти недотримання законодавства, що регулює готівкові операції та торгівлю підакцизними товарами, донараховано 254 тисячі гривень штрафних санкцій, які узгоджені суб'єктами господарювання. На даний момент до бюджету вже сплачено 222 тисячі гривень.

Як відзначають фахівці фіскальної служби, серед найбільш поширених випадків порушень – проведення розрахункових операції без реєстраторів розрахункових операцій, невидача чеків, продаж алкогольних напоїв за цінами нижче мінімальних роздрібних та без наявності ліцензій на право реалізації підакцизних товарів.

Нагадаємо, докладно про особливості здійснення операцій з готівковими коштами, застосування касової техніки, ліцензування продажу алкогольної та тютюнової продукції та іншу корисну інформацію з питань оподаткування можна дізнатися на сайті Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДФС: http://zir.sfs.gov.ua/, обравши відповідний розділ.

Головне управління ДФС у Запорізькій області