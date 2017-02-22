Піротехніки знешкодили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн у Запорізькому районі

Деталі лютого 22, 2017

16 лютого по вул. Грабовського за смт Кушугум Запорізького району, в полі під час проведення земельних робіт виявлено вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Прибувши на місце події, піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили артилерійський снаряд калібру 152 мм та артилерійський снаряд 76 мм часів минулих війн.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.



Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.



Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил