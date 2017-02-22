Wednesday, February 22, 2017
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Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу у гаражі

Деталі
лютого 22, 2017

16 лютого о 07:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про  те, що по вул. Антенна Вознесенського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території гаражного кооперативу горить дах гаража загальною площею 15 кв. м.
О 07:40 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:10 – повністю ліквідували, провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загоряння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців.

 

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