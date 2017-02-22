Wednesday, February 22, 2017
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У Запоріжжі на пожежі загинув 81-річний чоловік

Деталі
лютого 22, 2017

19 лютого о 21:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в одній із багатоповерхівок по вулиці Перемоги в Вознесенському районі міста Запоріжжя.
Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що у кімнаті квартири горіли меблі та домашні речі на площі 5 кв.м.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час пожежі загинув 81 річний чоловік – власник квартири.
О 21:37 рятувальники локалізували загоряння, о 21:44 – повністю ліквідували. Після чого бійці ДСНС провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 15 рятувальників.

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