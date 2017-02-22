Запорізькі платники перерахували ПДВ вдвічі більше, ніж торік

Деталі лютого 22, 2017

У січні поточного року надходження з податку на додану вартість склали майже 268 мільйонів гривень. Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень минулорічної сплати перевищено на 155 мільйонів, тобто більше, ніж удвічі. Показник доходів на цей рік перевиконано на 10 відсотків – додатково держбюджет отримав понад 24 мільйони гривень.

– Суттєве зростання рівня сплати податку забезпечено завдяки двом факторам. По-перше, це результати роботи фахівців фіскальної служби з руйнування схем мінімізації, схемного кредиту та інших заходів з детінізації податку. По-друге, у січні зафіксоване підвищення обсягів оподатковуваних операцій, поставок майже на 3 мільярди, що свідчить також про пожвавлення в економіці регіону, відтак збільшення нарахувань ПДВ склало щонайменше 134 мільйони, – зазначила Юліана Козаченко.

Вона також підкреслила, що співробітники служби адмініструванню ПДВ приділятимуть максимум уваги, попереджуючи бюджетні втрати та забезпечуючи належні нарахування податку з боку платників.

Найбільші суми з початку року перерахували платники ПДВ, що обслуговуються в Запорізькій об’єднаній державній податковій інспекції – 122,5 мільйона, Пологівській – понад 36 мільйонів, Мелітопольській – близько 35 мільйонів, сплата від суб'єктів господарювання Вільнянської та Бердянської ОДПІ перевищила 22 мільйони.

Усього в Запорізькій області перебувають на обліку майже 8,6 тисячі платників ПДВ – юридичних осіб.

Головне управління ДФС у Запорізькій області