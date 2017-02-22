Wednesday, February 22, 2017
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Казна Запоріжжя поповнилася майже на 67 мільйонів від плати за землю

Деталі
лютого 22, 2017

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 66,8 мільйона гривень плати за землю, що на 22,6 мільйона більше, ніж торік та на 16,8 мільйона – від прогнозованої суми на поточний рік.
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, більшу частину надходжень забезпечили платники – юридичні особи – майже 60 мільйонів, що на 20,6 мільйона перевищує минулорічну сплату. Усього на обліку перебувають понад 9,6 тисячі юросіб, 5,6 тисячі з яких сплачують земельний податок, 4 тисячі – орендну плату. Від фізичних осіб місцеві бюджети отримали близько 7 мільйонів, рівень січня 2016 року збільшено на 2 мільйони.
Найбільше плати надійшло від платників м. Запоріжжя, які обслуговуються в Запорізькій ОДПІ – 31,6 мільйона або 47 відсотків. Суб'єкти господарювання та фізособи Енергодарської ОДПІ перерахували 9,8 мільйона або 14 відсотків, Мелітопольської ОДПІ – 7,4 мільйона або 11 відсотків, Бердянської ОДПІ – 5,5 мільйона, Пологівської ОДПІ – понад 5 мільйонів.
Нагадаємо, з початку року встановлено мінімальний граничний розмір земельного податку для земель сільськогосподарських угідь не менше 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, де не проведено нормативну грошову оцінку – розмір податку не повинен бути менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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