Monday, April 10, 2017
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Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному гаражі

Деталі
квітня 10, 2017

9 квітня о 17:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по  вул. Таврічеська  м. Токмак, виникла пожежа.


Прибувши на місце події  рятувальники встановили, що у приватному гаражі горять домашні речі загальною площею 15  кв. м.

 


О 17:23 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 17:50 повністю ліквідували.


За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Причина займання встановлюється.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

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