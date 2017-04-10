Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному гаражі

Деталі квітня 10, 2017

9 квітня о 17:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Таврічеська м. Токмак, виникла пожежа.



Прибувши на місце події рятувальники встановили, що у приватному гаражі горять домашні речі загальною площею 15 кв. м.



О 17:23 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 17:50 повністю ліквідували.



За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Причина займання встановлюється.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.