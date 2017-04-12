Запоріжці спрямували на потреби армії майже 89 мільйонів гривень

Деталі квітня 12, 2017

За січень-березень 2017 року від запорізьких платників до бюджету надійшло 88,7 мільйона гривень військового збору. Як повідомила в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, з початку року надходження суттєво зросли.



Сума перевищення до аналогічного періоду 2016 року склала 19,5 мільйона гривень, відповідно, зафіксовано темп росту майже на третину.

У розрізі територій найбільші суми забезпечили платники м. Запоріжжя, яких обслуговує Запорізька ОДПІ – 46 мільйонів гривень. Також у трійці лідерів зі сплати військового збору платники Енергодарської ОДПІ – 10,7 мільйона гривень та Мелітопольської ОДПІ – 10,6 мільйона гривень.



Майже 6,4 мільйона забезпечили суб'єкти господарювання Бердянської ОДПІ, 5,7 мільйона – Пологівської ОДПІ, 4,8 мільйона – Токмацької ОДПІ, 4,3 мільйона – Вільнянської ОДПІ.



Нагадаємо, що на сьогодні ставка збору незмінна і становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, всі доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, а також фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи із джерела їх походження в Україні та податкові агенти.



Головне управління ДФС у Запорізькій області