Деталі квітня 12, 2017

За сприянням служби зайнятості 148 демобілізованих учасників АТО повернулися до мирної праці. Для демобілізованих учасників АТО, які повертаються до мирного життя, одним з найактуальніших питань є самореалізація та працевлаштування.

Кожен військовослужбовець, маючи за плечима багаж пережитого, повертається додому і опиняється у реальності, яка не завжди відповідає його очікуванням.



З початку року до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулися 222 учасника військових дій. У січні – березні 2017 року на обліку у центрах зайнятості Запорізької області всього перебувало – 1432 безробітних цієї категорії. 148 демобілізованих учасників АТО були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості (із них – 1 особа за рахунок компенсації роботодавцю витрат на сплату ЄСВ). Приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 25 осіб; проходили профнавчання 66 осіб із числа учасників АТО.



15 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. Приймаючи участь в тематичних семінарах «Як розпочати свій бізнес», за допомогою фахівців центру зайнятості, початківці-підприємці аналізували стан ринку праці, оцінювали свої можливості, обирали напрямок діяльності. Тепер одні з них ведуть сільськогосподарську діяльність, займаються тваринництвом, інші - роздрібною торгівлею та надають різні послуги.



Серед проблемних питань, які виникають під час працевлаштування демобілізованих військових, залишається низький рівень заробітної плати наявних вакансій (заробітна плата, яка пропонується роботодавцем, нижча, ніж та, яку отримували учасники АТО). Частина військовослужбовців мають проблеми із здоров’ям, що впливає на бажання та результат працевлаштуватися.



«Комплекс соціальних послуг учасникам АТО широкий та включає як індивідуальний супровід кожного, хто зацікавлений в пошуках роботи, так і залучення до масових та групових заходів з метою соціалізації та повернення до продуктивної праці, розповіла директор Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік. – Служба вдосконалює вже існуючі форми роботи та запроваджує нові проекти в організації обслуговування клієнтів центрів зайнятості. Сьогодні головне для нас активізувати роботу з роботодавцями та поповнити ринок інформацією про нові вакансії для всіх безробітних, та особливо військовослужбовців, що демобілізовані із зони АТО».



Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.