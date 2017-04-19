АЗОВ обирають найкращі для досягнення вагомих результатів у військовій справі

Деталі квітня 19, 2017

Аби стати професіоналом у будь-якій сфері, слід навчатися.

В АЗОВі тебе вчитимуть тій військовій професії, яку ти вибереш сам. У підсумку ти здобудеш не просто роботу. Бо не можна називати захист

Батьківщини роботою – це покликання, це доля, це величні звання – Воїн, Захисник. Наразі професія військового є однією з найпопулярніших, адже поєднує роботу інтелектуальну, фізичну та таку, що надає життю сенс.



Бути добровольцем – це твій вибір, а не примус.

І це головне. Адже ти сам вирішуєш – піти полк, обрати Шлях Воїна чи лишатися пасивним спостерігачем за подіями в твоїй країні. Ставши людиною дії, ти змінишся зсередини, почнеш діяти, а не просто говорити. Це – рішення піти в АЗОВ – стане твоїм першим кроком на шляху боротьби за власне майбутнє та майбутнє свого народу.



Навчання теоретичне і навчання на практиці.

Аби навчитися чогось, слід здобувати знання як у теорії, так і на практиці. Тож ти розвиватимешся розумово, відвідуючи не тільки військові лекції, а й заняття з таких дисциплін, як історія, українська та англійська мови. До того ж, навчати цих предметів будуть викладачі провідних українських вишів, професіонали своєї справи.



А паралельно – фізичний розвиток, адже справжній український націоналіст повинен мати як міцний дух, так і сильне тіло та працювати над якостями, котрі знадобляться у військовій професії.



В АЗОВі можна досконало оволодіти безліччю військових професій, обравши якусь до душі.

Тож сам визначишся, хто ти: піхотинець, розвідник, оператор БПЛА, зв’язківець, снайпер, інженер-сапер, водій-механік, медик, артилерист, танкіст, спеціаліст із логістики, спеціаліст із тилового забезпечення, спеціаліст із ремонту техніки та озброєння.



Спочатку ти будеш готуватись на тренувальній базі, потім на тебе чекатиме виїзд на одну із баз АЗОВу та полігон. Тож ти матимеш час та змогу зважити все й обрати спеціальність собі до душі. Те, чим надалі дійсно матимеш бажання займатися.



Не від фізичного розвитку залежить можливість потрапити в АЗОВ, а від твоїх прагнень та патріотизму.

Адже в лавах АЗОВу знаходять себе працівники різних професій із цивільного життя, і досвід кожної може знадобитися згодом на передовій. Цей полк відрізняється саме індивідуальним підходом до кожного бійця – його вмінь і талантів. Такий підхід дозволяє виявити твої кращі риси та дати тобі змогу займатися улюбленою справою на користь державі.



Зміниться в АЗОВі також і твоє світосприйняття.

Адже саме тут ти зрозумієш важливість такого поняття, як побратимство. Це значно більше, аніж дружба. Це здобуття нової родини, що буде поруч протягом усього життя, де б ти не перебував згодом, який би шлях не обрав надалі. Побратими допомагатимуть тобі, як і ти їм, у найскрутніших життєвих обставинах. І цього не виміряти грошима. Ти навчишся цінувати справді важливі поняття та відсіювати другорядне.



В АЗОВі ти побачиш новий формат армії

Армії, що нічим не поступається військовим формуванням передових країн світу. Тут і система підготовки, і військові стратегії вражатимуть своєю якістю. Ти навчишся і згодом матимеш змогу вчити інших, тих, хто прийде після. Азовці приділяють стільки часу навчанню не просто так. Ми вважаємо це основою, міцним фундаментом для держави загалом. Адже тільки маючи могутню професійну армію, ми можемо бути незалежною країною і не боятися ворогів.



Імениті азовські інструктори, що пройшли безліч бойових завдань в Україні та за її межами, підготують тебе.

АЗОВ – це не той підрозділ, який відправляє непідготованих військових у бій. Це школа підготовки до бойових, аби нищити ворога, але жити самому та згодом відбудовувати свою країну.



Полк АЗОВ вкладає у своїх бійців все можливе, турбується про кожного Захисника Нації на кожному етапі, починаючи з гарного харчування, якісного військового одягу, обмундирування та закінчуючи позитивним емоційним станом Оборонців. Цьому сприяють місця для активного відпочинку, обладнані на базах, - басейни, тренажерні зали, більярдні тощо.



У полку будуть створені всі умови для твого комфортного проживання та щоденних тренувань, аби близькі люди не хвилювались за твоє самопочуття.



Ставлення до тебе – як до рівного, як до побратима.

Це також ще одна якісна та позитивна відмінність АЗОВу. Так, тут є командування, але головне все-таки – побратимство, азовське товариство. До тебе будуть гідно ставитись, адже ти – доброволець, а це звання варте найбільшої поваги.