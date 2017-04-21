Підприємства Запорізької області спрямували до держбюджету понад 207 мільйонів гривень податку на прибуток

Деталі квітня 21, 2017

За перший квартал 2017 року суб'єкти господарювання регіону сплатили 207,2 мільйона гривень податку на прибуток підприємств (без показників великих платників податків, які обслуговуються у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень надходжень минулого року перевищено на 7,3 мільйона, індикативи на цей рік – на 5,7 мільйона.

У територіальному розрізі найбільші суми податку спрямували платники обласного центру, зокрема, Вознесенівського району – 33,5 мільйона, Шевченківського – понад 30 мільйонів, Дніпровського – 29 мільйонів, Заводського – 17,4 мільйона, Олександрівського – майже 16 мільйонів, Хортицького – 9,3 мільйона та Комунарського районів – більш ніж 8 мільйонів. Також значними є надходження від підприємств і установ Мелітопольського району – майже 17 мільйонів та Бердянського району – понад 15 мільйонів. Разом платники цих районів забезпечили майже 85 відсотків від загальної суми за квартал.



Нагадаємо, з початку року законодавством внесено зміни в оподаткуванні податком на прибуток, зокрема, удосконалено порядок зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів в рахунок сплати податку на прибуток; виключено можливість зарахування сплаченого податку на майно в рахунок сплати податку на прибуток; передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів; до кінця 2021 року запроваджено податкові канікули (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств, у яких річний дохід не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності певним критеріям та інші.

Головне управління ДФС у Запорізькій області