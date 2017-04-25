Повне товариство «Климчук і компанія «Ломбард капітал» поширювало інформацію, яка містила неповні відомості про умови надання знижки

Деталі квітня 25, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» (м. Запоріжжя) загалом на 50 тис. грн. за поширення інфомації, що вводить в оману.

Відділенням було встановлено, що ПТ «Ломбард Капітал» поширювало в період з 26.08.2016 по 19.10.2016 у рекламному плакаті на фасаді та в приміщеннях відділень ломбарду відомості наступного змісту: «Сезон стиглих %. Отримай свою гарантовану знижку!», при цьому додаткова інформація про умови проведення акції та отримання знижки під час її проведення у рекламі відсутня.



Внаслідок замовчування особливостей надання послуг зі знижкою у споживача створюється враження, що під час проведення акції товариством надаються всі фінансові послуги зі знижкою незалежно від терміну надання кредиту, виду застави та тарифного плану. Але, згідно з умовами акції, гарантована знижка надавалась тільки за одночасним дотриманням низки умов.



Також було встановлено, що ПТ «Ломбард Капітал» в період з 14.07.2016 по 19.10.2016 поширювало рекламні листівки, в яких зазначалось: «Потрібні гроші до зарплати? Найкращі умови кредиту та максимальна оцінка застави: золота, срібла, техники. Кредитуємо 7 днів на тиждень!».



При проведенні порівняльного аналізу оціночних цін застави та процентних ставок ПТ «Ломбар Капітал» та його конкурентів, відділення встановило, що оцінка застави та відсоткові ставки за користування фінансовими кредитами, які надає товариство, не є найвигіднішими.



Таким чином розмістивши рекламу, яка містить неповні відомості, та розповсюджуючи рекламні листівки, відомості яких не відповідають дійсності, товариство може отримати неправомірні переваги у конкуренції, посилюючи свою позицію не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неповних та неправдивих відомостей про умови надання послуг.



Порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції припинені до прийняття рішення у справі.



Адміністративна колегія визнала дії ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та притягла його до відповідальності у вигляді накладення штрафу.

За матеріалами www.amc.gov.ua