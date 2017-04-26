Поліція закликає бути обережними з вибухонебезпечними знахідками

Деталі квітня 26, 2017

Протягом останніх днів на території області сталося два нещасних випадки, коли необережне поводження з боєприпасами завершилось трагічно.



Лише за останні кілька днів сталося два нещасних випадки, пов’язаних з необережним поводженням із боєприпасами. Так 22 квітня у Якимівському районі двоє молодиків кинули у багаття знайдену під час відпочинку мінометну міну. У результаті обидва отримали поранення.



А 24 квітня вибух пролунав у Новобогданівці. Раніше неодноразово засуджений громадянин під час спроби розібрати артилерійський снаряд зазнав численних поранень.



Тож не варто необдуманою поведінкою наражатися на небезпеку. У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно звернути увагу оточуючих людей та відвести їх на максимально безпечну відстань, але не менше, ніж сто метрів. Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101 і 102.



Виконуючи ці нескладні правила, ви убезпечите себе та своїх близьких від біди. А тим, хто зберігає вибухонебезпечні предмети, варто пам’ятати, що незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою є кримінальним правопорушенням і, згідно чинному законодавству, карається позбавленням волі на строк до семи років.

За матеріалами Відділу комунікації поліції Запорізької області