Monday, June 26, 2017
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На Запоріжжі із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на 9,6 мільйона гривень

Деталі
червня 26, 2017

З початку року співробітники податкової міліції Запорізької області ліквідували діяльність шести незаконних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв. Також встановлено

та припинено 7 фактів незаконної торгівлі підакцизними товарами через мережу Інтернет.
Усього за результатами роботи із незаконного обігу вилучено товари підакцизної групи на суму 9,6 мільйона гривень.
Крім того, перекрито чотири канали постачання на територію України алкогольних напоїв, спиртовмісної продукції та тютюнових виробів, ввезених поза митним контролем.
Стосовно організаторів незаконного виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату до суду з обвинувальним актом направлено 10 кримінальних проваджень.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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