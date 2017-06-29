Юліана Козаченко: "В Запорізькій області у сфері готівкових операцій виявлено порушень на 2,6 мільйона гривень"

Деталі червня 29, 2017



З початку 2017 року фахівці фіскальної служби Запорізької області у сфері контролю за готівковими розрахунками провели 217 перевірок, 211 з яких – безпосередньо на господарських

об'єктах.

Як зазначила в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, за результатами виявлених порушень донараховано 2,6 мільйона гривень, що вдвічі перевищує показники аналогічного періоду 2016 року. Суб'єкти господарювання погодилися із 98 відсотками сум нарахованих штрафів, узгодивши 2,5 мільйона гривень. На даний час 1,5 мільйона з них вже сплачено до бюджету.

До найпоширеніших випадків недотримання законодавства, що регулює готівкові операції, відносяться порушення ведення обліку товарів, невидача касових чеків покупцям, реалізація підакцизних товарів без відповідних ліцензій, торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами за цінами, що не відповідають гранично допустимим.

Нагадаємо, на сьогодні для реалізації технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, суб'єктам підприємництва необхідно застосовувати РРО. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. №231 "Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій".

Із державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій можна ознайомитись на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/294360.html.

Головне управління ДФС у Запорізькій області