Професію майбутнього можна отримати за ваучером служби зайнятості

Деталі червня 29, 2017

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки і підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, доповнено новими

позиціями.

Зокрема, за ваучерами тепер зможуть навчатися на фахівців з кібербезпеки, швачок, слюсарів-сантехніків, охоронців, газівників, монтажників систем утеплення будинків, машиністів крана, екскаватора і бульдозера, електромонтерів та верстатників деревообробних верстатів.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за зазначеними професіями за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Право на одноразове одержання ваучера мають:

- особи старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;

- особи, звільнені з військової служби (крім строковиків);

- особи, звільнені з військової служби після участі в АТО, з числа інвалідів;

- внутрішньо переміщені особи працездатного віку в разі відсутності підходящої для них роботи.

Для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку, документ про вищу освіту та ідентифікаційний код.

Довідково: Протягом 2016 року цією послугою скористались 146 громадян, а у 2017 році 4 особи отримали ваучер на навчання.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим цією постановою Переліком професій.

Особа самостійно визначає професію (спеціальність), напрям підвищення кваліфікації з затвердженого Переліку, а також форму та місце навчання.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47, 067-74-29-101