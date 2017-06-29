Володимир Буряк провів особистий прийом громадян

Деталі червня 29, 2017

Міський голова Володимир Буряк провів черговий особистий прийом громадян. Уже традиційно більшість піднятих запорожцями питань стосувалося

житлово-комунального господарства. Серед них ремонт покрівель, ліфтів, забезпечення безперебійного водопостачання житлового будинку.

У будинку по вулиці Лобановського, 30 давно потребують капітального ремонту пасажирський і вантажний ліфти. Будинок Пятнадцятиповерховий, а люди змушені ходити пішки. Неодноразові обіцянки за багато років не дали результату, ремонтні роботи так і не виконані. За підсумками особистого прийому громадян, міський голова Володимир Буряк поставив завдання виконати капітальний ремонт ліфтів в цьому році.

З проханням про ремонт покрівлі звернулися мешканці одного з під'їздів будинку по проспекту Соборному, 177. Відремонтувати її обіцяли ще кілька років тому.

- Доручаю департаменту ЖКГ завершити коригування проектної документації, виконаної ще в 2015 році. У серпні повинен бути проведений тендер, в кінці серпня - початку вересня - почати роботи з капітального ремонту покрівлі над четвертою секцією будинку, - заявив Володимир Буряк.