На базі артилерійської частини проходять збори студентів військової кафедри ЗНТУ

Деталі червня 30, 2017

29 червня, у розташуванні 55-ї окремої артилерійської бригади розпочались навчальні збори студентів факультету військової підготовки Запорізького національного технічного університету.

Під час зборів з майбутніми офіцерами, під керівництвом досвідчених інструкторів, будуть проведені заняття з медичної, тактичної, інженерної та вогневої підготовки.

Загалом у зборах беруть участь 185 студентів з 17-ти вищих навчальних закладів усієї України, які 28 липня урочисто складуть військову присягу на вірність Українському народові, а вже восени стануть офіцерами запасу.

Тимчасово виконуючий обов`язки командира 55-ї окремої артилерійської бригади, полковник Ігор Паровой, звертаючись до гостей, підкреслив важливість дотримання заходів безпеки під час проведення занять. До речі, новоприбулі студенти повністю підпадають під вимоги статутів Збройних сил України, наголосив Ігор Васильович.

- Згідно Плану підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки ЗНТУ, після закінчення другого курсу, тобто повного циклу навчання, студенти підлягають призову на навчальні збори. Ці збори, згідно наказу Командувача Сухопутних військ Збройних сил України, проводяться на базі 55-ї окремої артилерійської бригади у Запоріжжі. Навчальні збори розраховані на тридцять календарних днів. Студенти призиваються через військкомати, тобто на період зборів вони є військовозобов`язаними – будуть тренуватись на бойовій техніці, виконувати завдання по стрільбі зі стрілецької зброї. Заняття будуть проводитись на об`єктах навчально-матеріальної бази 55-ї бригади та кафедри військової підготовки нашого університету. По закінченню зборів на студентів чекають державні іспити і складання Військової присяги, - розповів завідувач кафедри військової підготовки Запорізького національного технічного університету, полковник запасу Костянтин Альохін.