Володимир Буряк: «Сьогодні Асоціація міст є ефективним майданчиком для діалогу міських громад з центральними органами влади»

Деталі червня 30, 2017

Сьогодні в Києві відбулося засідання президії Асоціації міст України, а також заходи, присвячені 25-річчю АМУ. У них взяв участь міський голова Володимир Буряк, який очолює Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України, є членом правління АМУ.

В урочистих заходах взяли участь близько 800 осіб. Серед них Президент України Петро Порошенко, представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, почесні гості, члени правління Асоціації міст України, міські голови, представники іноземних партнерів АМУ.

Відбулося вручення державних нагород, Почесних грамот і знаків Кабінету Міністрів України, цінних подарунків та подяк Голови Асоціації міст України. Також була презентована Стратегія розвитку Асоціації міст України до 2022 року.

Міський голова Володимир Буряк зазначив, що Асоціація міст України представляє сотні місцевих громад, в яких проживають мільйони громадян України, активно відстоює їх інтереси. Членами АМУ є не тільки обласні центри, а й безліч інших міст, селищ міського типу.

- Дуже важливо, що до думки Асоціації міст прислухаються в Кабінеті Міністрів України. Практично в кожному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, віце-прем'єри, міністри. Серед прикладів вирішення проблемних питань, що піднімаються мерами міст, можна назвати рішення Кабінету Міністрів про виділення 15 мільярдів гривень на виплату постачальникам комунальних послуг заборгованості держбюджету по житлових субсидіях, - заявив Володимир Буряк.

Міський голова підкреслив, що Асоціація міст України стала майданчиком для конструктивного діалогу органів місцевого самоврядування, міських громад з центральними органами влади.

- Не так давно в Запоріжжі з робочою поїздкою побував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Вдалося підняти ряд важливих для Запоріжжя питань, знайти підтримку Глави уряду в їх вирішенні. Серед них продовження будівництва запорізьких мостів, розвиток Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Однак не у кожного міського голови є можливість особисто зустрітися з Прем'єр-міністром для вирішення тієї чи іншої проблеми, до того ж дуже часто ці проблеми є спільними для багатьох міст. У цій ситуації саме Асоціація міст України стає ефективним майданчиком для діалогу міських громад з Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами влади, - сказав Володимир Буряк.

Міський голова зазначив, що Асоціація міст України також дає можливість обміну досвідом роботи щодо вирішення тих чи інших питань в різних містах України. Запоріжжю теж є чим поділитися з іншими містами. Це програми «Запорізький трамвай» і «Безпечне місто», плани з розвитку Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», міської інфраструктури.