Запорізька юстиція презентувала результати своєї роботи за І півріччя 2017 року

Деталі серпня 01, 2017

25.07.2017 року в прес-центрі Запорізької облдержадміністрації пройшла прес-конференція щодо результатів діяльності Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області та органів і установ, підпорядкованих Міністерству юстиції України, за I півріччя 2017 року, а також основні досягнення за вказаний період.

Спікерами заходу виступили: в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Олексій Долгополов, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Сергій Нікітенко та заступник начальника відділу організації та контролю Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Інна Панчук.

Одним з пріоритетних напрямків роботи органів юстиції є державна реєстрація. Начальник Управління державної реєстрації Сергій Нікітенко детально розповів присутнім про основні досягнення у сфері реалізації пілотних проектів на території Запорізької області, а саме: «Шлюб за добу», видача свідоцтв про народження у пологових будинках, реєстрація місця проживання новонародженої дитини безпосередньо у пологовому тощо. Протягом першого півріччя 2017 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області видали 3506 свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. Це становить 65% від загального обсягу виданих свідоцтв протягом звітного періоду. Тож, як бачимо ця революційна реформа Міністерства юстиції стала до вподоби Запорізькім породіллям. Крім того, що цільові кордони даної новації постійно розширюються і на сьогодні батьки новонароджених малюків, не виходячи з пологового будинку, можуть отримати фактично весь спектр послуг. Це не лише свідоцтво про народження, а й реєстрація місця проживання малюка, які можна оформити прямо у пологових будинках, а також онлайн послуга з оформлення державної допомоги при народженні дитини.

Не меншу популярність у нашому регіоні набирає й пілотний проект Міністерства юстиції щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки, це так званий «Шлюб за добу». Не дивлячись на те, що у нашому регіоні цей проект стартував лише 6 квітня, вже 43 пари Запорізької області встигли сказати одне одному «Так!» в рамках цієї новації. І з кожним днем статистика стає все більш оптимістичною.

Досить активною є і робота з веб-порталом «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», який є офіційним сервісом щодо подачі заяв або звернень, працює цілодобово у режимі он-лайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

В рамках послуги «Соціальний ліфт» онлайн будинку юстиції до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області звернулось 2 особи з метою проходження стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області та його структурних підрозділах.

Не залишилися поза увагою основні досягнення Управління ДВС у Запорізькій області. Зокрема, Інна Панчук - заступник начальника відділу організації та контролю Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області , акцентувала увагу на фактичних показниках примусового виконання рішень суду та реалізації арештованого майна через СЕТАМ. Вона наголосила, що в результаті комплексу організаційних заходів суттєво покращилися показники окремих напрямків роботи: стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати, забезпечення чесних та прозорих торгів через СЕТАМ, покращення фактичних показників виплати аліментів тощо.

Наприкінці прес-конференції, Олексій Долгополов повідомив пресу про масштабні заходи, що чекають нас найближчим часом, а саме - запуск загальнонаціонального проекту від Міністерства юстиції з підвищення рівня знань українців про свої права «Я маю право!» Тож попереду ще багато цікавого.