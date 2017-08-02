У І півріччі 2017 року запорізькі аудитори попередили порушень у сфері закупівель на суму 673 млн грн

Деталі серпня 02, 2017

Протягом січня – червня 2017 року фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області на підставі інформації, оприлюдненої в електронній системі

публічних закупівель, проаналізували 27 ризикових закупівель на загальну суму майже 791,3 млн грн.

За результатами проведеної роботи державні аудитори попередили використання коштів з порушенням законодавства у сфері закупівель загалом майже на 673,2 млн грн. За результатами рекомендацій державних аудиторів було відмінено 12 процедур закупівель на цю суму.

Крім того, протягом зазначеного періоду проведено три перевірки державних закупівель, якими охоплено 20 процедур закупівель на суму понад 10,3 млн грн. Під час цих перевірок виявлено невідхилення пропозицій учасників, які не відповідають умовам тендерної документації. Це призвело до безпідставного обрання переможців та укладання з ними договорів на суму понад 1 млн грн.

Також під час перевірок виявлені порушення законодавства про закупівлі щодо складання тендерної документації та порядку оприлюднення інформації на веб-порталі уповноваженого органу.

Порушення законодавства про закупівлі, що не мають грошового еквівалента (щодо складання тендерної документації та порядку оприлюднення інформації; неправомірного обрання переможця торгів; в частині оцінки кваліфікаційних пропозицій), виявлено під час 4-х ревізій.

Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області