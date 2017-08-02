Wednesday, August 02, 2017
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Юліана Козаченко: «На Запоріжжі електронна звітність на 76 відсотків «витіснила» паперову»

Деталі
серпня 02, 2017

З початку року показник електронної звітності зріс до 76 відсотків. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, за сім

місяців поточного року запорізькі платники відправили до фіскальної служби 118 тисяч звітів, серед яких 89 тисяч – в електронному вигляді. Це на понад 30 відсотків перевищує показники семи місяців 2016 року.
Три чверті отриманих документів засобами Інтернет надійшло від суб'єктів господарювання-фізичних осіб – більш ніж 66 тисяч. Решту декларацій надіслали СГД-юрособи.
– Фіскальна служба розширює сервісну складову, передусім, електронні послуги. І це позитивно позначилося на зростанні кількості учасників дистанційної взаємодії з контролюючим органом. Наприклад, сьогодні Електронний кабінет платника дозволяє отримувати в он-лайн режимі численні послуги від ДФС, не встановлюючи спеціальне програмне забезпечення, – зазначила Юліана Козаченко.
У кабінеті платник може переглянути особисту інформацію, зокрема, реєстраційні та ідентифікаційні дані, відомості з податкового обліку та реєстрів, розрахунки з бюджетом за останні два роки, а також переглянути звітність незалежно від способу її подання.
Крім того, у користувача кабінету є можливість створювати і відсилати електронні декларації та листуватися з ДФС.
Адреса Електронного кабінету: https://cabinet.sfs.gov.ua/.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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