Запорізькі митники виявили 240 незадекларованих косметичних засобів з Туреччини

Деталі серпня 02, 2017

Чергова спроба провезти в Україну товари, вартість яких необхідно обов'язково задекларувати, виявилася невдалою. У міжнародному аеропорту м. Запоріжжя під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул – Запоріжжя" громадянин України самостійно обрав для проходження "зелений коридор", не заповнюючи митну декларацію.

У його багажі, окрім особистий речей, знаходилось 240 флаконів косметичного засобу для волосся. Документи, які б підтверджували їх вартість, пасажир не мав. Крім того, він вирішив їх не декларувати.

Відповідно до інформації, що міститься на веб-порталі виробника, мінімальна вартість одного флакону складає 46$. Отже загальна сума перевищувала норму, встановлену ч.4 ст. 374 Митного кодексу України.

Таким чином, вартість даної продукції, що більша за одну тисячу євро, повинна бути оподаткована ввізним митом та податком на додану вартість.

Запорізька митниця ДФС