Юліана Козаченко: "Податкові надходження від запорізького бізнесу зросли на 780 мільйонів"

Деталі серпня 03, 2017

За сім місяців запорізькі платники забезпечили надходження до державного бюджету 2 мільярдів 813 мільйонів гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень минулого року перевищено на 780 мільйонів, а очікувану на поточний – на 27 мільйонів. Керівник фіскальної служби регіону уточнила, що ці дані наведені без врахування сплачених податків великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС.

Вона також наголосила, що завдяки зростанню обсягів поставок товарів та послуг до показників 2016 року у регіоні на 377 мільйонів збільшилися нарахування податку на додану вартість. Усього з початку року сплачено 1,2 мільярда гривень податку або майже 45 відсотків від загальних надходжень держбюджету.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 748 мільйонів, приріст до аналогічного періоду минулого року – 226 мільйонів або 43 відсотки. При цьому питому вагу ПДФО за сім місяців (69 відсотків) спрямували платники м. Запоріжжя, Мелітопольської та Токмацької ОДПІ. Виконання індикативів на 7 місяців склало 107 відсотків, додатково казна отримала 49,6 мільйона.

Підприємства різних галузей економіки перерахували понад 337 мільйонів гривень податку на прибуток, забезпечивши 105 відсотків від прогнозів. Порівняно з минулорічною сплатою у цьому році вона зросла майже на 66 мільйонів.

На потреби Збройних сил України запорізькі платники направили 231 мільйон гривень військового збору. Це більше, ніж у січні-серпні 2016 року на 51,5 мільйона та на 20 мільйонів випереджає очікувану суму на цей рік. Лише за останній місяць на потреби армії забезпечено 37,6 мільйона, що на 7,8 мільйона більше за торішній фактичний збір у липні.

Головне управління ДФС у Запорізькій області