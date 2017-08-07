Запоріжці вдвічі частіше стали звертатися до обласної влади

Деталі серпня 07, 2017

Протягом першого півріччя 2017 року на гарячу телефонну лінію Запорізького обласного контактного центру надійшло 5 419 звернень громадян, що на 1 829 звернення або на 50,9% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Фахівцями – операторами надано консультативну інформацію на 2 697 звернень (49,77% від загального числа) з питань, які стосувалися діяльності місцевих органів влади і управління, соціального захисту населення, комунального та дорожнього господарств, благоустрою, житлового господарства, а також поінформовано, куди та з якими питаннями можна звернутися для їх вирішення.

Крім цього, прийнято та направлено на розгляд відповідно до компетенції органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, територіальним органам центральних органів виконавчої влади 2 687 звернень (49,58% від загальної кількості). Із звернень, що були взяті на контроль, 2 550 заяв, 122 скарги та 15 пропозицій.

Також протягом звітного півріччя надійшло 35 подяк.

До обласного контактного центру в середньому по Запорізькій області на кожні 10 тис. населення припадає 31 звернення громадян. Можна виділити три групи територій за частотою надходження. З високою: Михайлівський (72), Більмацький (70,1), Чернігівський (54,9), Запорізький (49), Якимівський (38,3) райони та місто Запоріжжя (37,4); середньою: Вільнянський (28,7), Новомиколаївський (27,7), Гуляйпільський (27,7), Мелітопольський (26,4), Оріхівський (26,4), Розівський (22,7), Бердянський (21), Василівський (18,6) та Веселівський (18) райони; низькою частотою: місто Токмак (15,1), Камянсько– Дніпровський (15), Пологівський (14,5), Приазовський (13,6), Токмацький (13), Приморський (12,7), Великобілозерський (10) райони та міста Бердянськ (8,8), Енергодар (8,8) і Мелітополь (6,9).

Упродовж І півріччя 2017 року за телефоном 0 800 503 508 звернулися 1606 пенсіонерів (29,4% від загальної кількості), 729 працюючих (13,6%), 613 інвалідів загального захворювання (11,3%), 243 безробітних (4,5%), 59 переселенців (1,1%) та 55 підприємців (1%). Найменш активними категоріями населення залишаються: учні та студенти – 9 (0,2%), інваліди праці – 7 (0,1%), депутати – 7 (0,1%) та військовослужбовці – 1 (0,01%).

Найбільш актуальними є питання, на які припадає 62,5%, що їх порушують громадяни у своїх зверненнях, а сааме: роботи та стану комунального та дорожнього господарств, благоустрою – 1 094 (19,7%), соціального захисту населення – 745 (13,4%), діяльності місцевих органів влади і управління – 665 (12%), житлового господарства – 658 (11,9%) та транспорту – 303 (5,5%).

Упродовж 1 кварталу 2017 року органами виконавчої влади загалом розглянуто 2 687 звернень. У результаті проведеного Центром аналізу встановлено, що 20,4% порушених питань вирішено позитивно, тобто кожне п’яте звернення задовільнене. На 63,2% звернень заявникам надано роз’яснення норм законодавства або повідомлено про необхідність вжиття додаткових дій для подальшого вирішення питання. Стосовно 0,6% порушених у зверненнях питань заявникам відмовлено, оскільки їх вирішення можливе лише в судовому порядку, 3,5% звернень були анонімними, що не потребували надання відповіді, 12,3% звернень знаходяться на контролі.

Нагадаємо, звернутися до контактного центру можна за телефоном 0 800 503 508 або оформити звернення на сайті http://okc.zoda.gov.ua.