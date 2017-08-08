ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Деталі серпня 08, 2017

ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВЧИНИЛА АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Приазовську селищну раду визначити виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в смт. Приазовське за результатами проведення конкурсу.

Відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції дії Приазовської селищної ради, які полягають у прийнятті рішення №1 від 21.06.2016 та рішення №4 від 06.12.2016, згідно з якими ФОП Сурядний П.О. отримав право на укладання договорів по наданню послуг з вивозу твердих побутових відходів з фізичними та юридичними особами на території смт. Приазовське без проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів.

ФОП Сурядний О.П, отримавши право здійснювати вивезення побутових відходів без участі у конкурсі, здобув переваги над іншими суб’єктами господарювання не завдяки власним досягненням, а внаслідок зовнішніх факторів – впливу державних органів.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Таким чином, непроведення Приазовською селищною радою конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів може призвести до обмеження конкуренції на ринку послуг з вивезення побутових відходів на підпорядкованій території.

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