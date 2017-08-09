Запорізькі комунальні підприємства перерахували до місцевих бюджетів 49 мільйонів

Деталі серпня 09, 2017

Підприємства комунальної власності Запорізької області сплатили з початку року 49,3 мільйона гривень податку на прибуток (без показників платників, які обслуговуються

в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 10,6 мільйона або на 27 відсотків. Виконання індикатива на 7 місяців поточного року склало майже 172 відсотки, додатково до бюджетів забезпечено 20,5 мільйона.

Найбільший рівень відрахувань належить підприємствам обласного центру, які спрямували три чверті від загальної суми – близько 34,8 мільйона, що на 9 мільйонів більше, ніж торік. Від платників Мелітопольської ОДПІ надійшло 4,9 мільйона, Бердянської – 3,2 мільйона, Пологівської – 1,9 мільйона, понад мільйон – від суб'єктів господарювання Вільнянської ОДПІ.

Лише за попередній місяць скарбниці отримали 2,7 мільйона цього податку, збільшення показників до липня 2016 року становить 1,2 мільйона, до прогнозів у поточному році – 1,5 мільйона.

Зазначимо, податок на прибуток комунальних підприємств, ставка якого 18 відсотків, належить до загальнодержавних податків і зборів, однак він повністю зараховуються до бюджетів місцевих громад.

Головне управління ДФС у Запорізькій області