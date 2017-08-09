Wednesday, August 09, 2017
    .
    • .

Запорізькі комунальні підприємства перерахували до місцевих бюджетів 49 мільйонів

Деталі
серпня 09, 2017

Підприємства комунальної власності Запорізької області сплатили з початку року 49,3 мільйона гривень податку на прибуток (без показників платників, які обслуговуються

в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 10,6 мільйона або на 27 відсотків. Виконання індикатива на 7 місяців поточного року склало майже 172 відсотки, додатково до бюджетів забезпечено 20,5 мільйона.
Найбільший рівень відрахувань належить підприємствам обласного центру, які спрямували три чверті від загальної суми – близько 34,8 мільйона, що на 9 мільйонів більше, ніж торік. Від платників Мелітопольської ОДПІ надійшло 4,9 мільйона, Бердянської – 3,2 мільйона, Пологівської – 1,9 мільйона, понад мільйон – від суб'єктів господарювання Вільнянської ОДПІ.
Лише за попередній місяць скарбниці отримали 2,7 мільйона цього податку, збільшення показників до липня 2016 року становить 1,2 мільйона, до прогнозів у поточному році – 1,5 мільйона.
Зазначимо, податок на прибуток комунальних підприємств, ставка якого 18 відсотків, належить до загальнодержавних податків і зборів, однак він повністю зараховуються до бюджетів місцевих громад.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large75

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 