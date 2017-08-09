Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Деталі серпня 09, 2017

Кабінет Міністрів України постановою від 04.07.2017 № 479 (далі – постанова № 479) затвердив зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість

в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки № 1 і № 2).



Відповідно до зазначеної постанови до Списку № 1 внесено:

працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва:

на гірничих роботах;

на роботах з підготовки руд, збагачення, окускування (агломерації, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин;

в чорній металургії;

у виробництві коксопродуктів;

у виробництві кольорових металів;

в хімічному виробництві;

на переробленні нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю;

а також:

електродників, машиністів розливних машин на виробництві сталі та феросплавів, підготовці сумішей та ремонті металургійних печей в чорній металургії;

працівників, зайнятих на роботах в зоні відчуження, сумарна щільність забруднення території якої радіонуклідами становить 100 кБк/м² і більше;

паяльщиків, зайнятих паянням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1-го або 2-го класу небезпеки чи канцерогени;

працівників, зайнятих на видобуванні та збагаченні уранової руди.

До Списку № 2 внесено:

працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва:

на гірничих роботах;

на роботах з підготовки руд, збагачення, окускування (агломерації, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин;

в чорній металургії;

у виробництві коксопродуктів та вуглепідготовці;

у виробництві вогнетривів;

у виробництві метизів;

у виробництві генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва;

у виробництві кольорових металів;

в хімічному виробництві;

на бурінні, видобуванні та переробленні нафти, газу та газового конденсату, перероблення вугілля та сланцю;

в обробленні металу;

а також:

вивантажувачів на відвалах на роботах з підготовки руд, збагачення, окускування (агломерації, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин;

робітників, зайнятих на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками в галузі зв’язку;

робітників складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайнятих навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів;

працівників, зайнятих на видобуванні та збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу.

Водночас зі Списку № 1 виключено:

рентгенолаборантів, зайнятих у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок) в охороні здоров’я.

Зі Списку № 2 виключено:

працівників підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, зайнятих у виробництвах:

кінофотоплівки;

фотопаперу, фотопластинок і радіошкал;

фотографічної та технічної желатини;

дубльованих матеріалів;

на роботах з ремонту, профілактики та обслуговування технологічного устаткування у виробництвах кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок і радіошкал;

а також:

заливальників компаундами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки, на виробництві і ремонті електричних машин і апаратури;

паяльщиків радіодеталей, зайнятих паянням перемичок до виводів селенових випрямлячів на виробництві селенових та купроксних випрямлячів;

працівників, що зайняті на видобуванні азбесту;

випалювачів вапна на виробництві вапна (доломіту) та силікатної цегли;

оброблювачів хутряних шкурок, зайнятих розбиванням шкурок, оброблюванням хутра урзольного і анілінового фарбування та намазуванням хутряних шкурок люстровальним розчином на шкіряному та хутровому виробництвах, первинному обробленні шкіряно-хутряної сировини;

малярів на підземних роботах з будівництва і ремонту метрополітенів, підземних споруд (крім професій робітників, зазначених у Списку № 1);

працівників, зайнятих ремонтом, профілактикою та обслуговуванням контрольно-вимірювальних приладів на виробництві штучних або синтетичних волокон;

бакелітників (просочувальників), зайнятих на просочуванні деталей і виробів сумішами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

вальцювальників гумових сумішей, зайнятих виготовленням та ремонтом м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;

електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятих спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;

машиністів компресорних установок, зайнятих під час роботи із шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки;

склеювачів-фарбувальників окулярних оправ із пластмас.

Звертаємо увагу, що постанова № 479 набуде чинності з 01.01.2018 року.

Начальник відділу експертизи

умов праці Головного управління

Держпраці у Запорізькій області

Олена Діліон