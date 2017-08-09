Електронні сервіси на митниці економлять час запорізьких виробників та імпортерів

Деталі серпня 09, 2017

Фахівці Запорізької митниці за 7 місяців 2017 року оформили 33,7 тисячі митних декларацій, 99 відсотків з яких – в електронному вигляді.



Лише за останній місяць середній час митного декларування в режимі он-лайн суттєво скоротився і на сьогодні складає 1 годину 8 хвилин. Наприклад, у квітні він дорівнював 1 годині 15 хвилинам, у травні – 1 годині 14 хвилинам.

Все більша кількість запорізьких виробників та імпортерів оцінюють переваги електронного декларування, яке сприяє прискоренню митного оформлення товарів. Перш за все, це спрощення митних процедур, які дозволяють мінімізувати витрати часу при оформленні вантажів. Крім того, електронна взаємодія з митницею спрямована на зменшення корупційних ризиків, адже вона не вимагає присутності митного брокера при подачі декларації та надає можливість відстежувати процес оформлення на всіх етапах.

Також варто відзначити, що згідно із законодавством документ, підписаний за допомогою електронного цифрового ключа, повністю прирівнюється до документа з власноручним підписом уповноважених осіб. Отже електронна митна декларація за своєю юридичною силою повністю ідентична "паперовій". У свою чергу підприємство або митний брокер, який його представляє, зобов'язані зберігати оригінали документів у паперовому вигляді упродовж трьох років з часу оформлення.

Докладно про електронні сервіси можна дізнатися на сайті фіскальної служби за посиланням у рубриці "Електронна митниця": http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/.

Запорізька митниця ДФС