Запорізькі платники забезпечили 3,2 мільярда гривень митних надходжень

Деталі серпня 10, 2017

З початку року запорізькі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності спрямували до державного бюджету 3,2 мільярда гривень митних платежів. Це на 732,5 мільйона або 29 відсотків

більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Враховуючи, що промисловість Запорізької області найбільше представлена у міжнародній торгівлі, більшу частину митних надходжень формують саме підприємства цієї галузі.

На сьогодні понад 74 відсотки сплачених податків і зборів по оформленням у Запорізькій митниці ДФС складає сировина, що використовується на виробництвах. Суб'єкти невиробничих галузей забезпечують з імпорту 25,5 відсотка платежів.

Серед імпортованої промислової продукції найбільші суми надійшли від розмитнення устаткування, машин та транспорту – 39 відсотків, 18 відсотків – від паливно-енергетичних товарів, 16 відсотків – металів та виробів із них, 10 відсотків складають сільськогосподарські та продовольчі товари, по 7 відсотків приходиться на продукцію хімічної промисловості та мінеральні ресурси.

Запорізька митниця ДФС